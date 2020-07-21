Ники Минаж сообщила, что беременна

21 Июль 2020 2020-07-21T10:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Ники Минаж сообщила в Instagram о своей беременности, опубликовав серию фотографий с округлившимся животом.

nickiminaj Ники Минаж ждёт первенца

- Любовь. Брак. Вынашивание ребёнка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем вам за добрые пожелания, - подписала один из снимков 37-летняя исполнительница.

За будущего отца своего первенца, 42-летнего Кеннета Петти, исполнительница вышла замуж в 2019 году. О своих отношениях пара рассказала в декабре 2018 года, а меньше чем через год они сообщили о прошедшей церемонии бракосочетания, не раскрывая подробности.

nickiminaj 37-летняя рэп-исполнительница сообщила о беременности в своём Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU