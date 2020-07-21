2020-07-21T10:10:22+03:00
Экономика

Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж

Средний чек вырос до 40-42 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Россияне стали активнее переводить деньги по странеРоссияне стали активнее переводить деньги по странеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Россияне стали активнее отправлять деньги по стране. Средний чек по переводам внутри России во время самоизоляции вырос на 19 -33% и составил 40-42 тысячи рублей.

А вот суммы переводов за рубеж, наоборот, упали на 38% - до 15,5 тысяч рублей. Это связано со сложным финансовым положением мигрантов, которые традиционно пересылают деньги домой.

По данным платежной системы Contact (входит в группу Qiwi) чаще всего переводят деньги в следующие регионы:

Костромскую область – увеличение в 14 раз,

Алтайский край - в 3,3 раза,

Ярославскую область - в 2,3 раза,

Томскую область - в 2,3 раза.

По мнению председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, увеличение связано с тем, что люди активно помогают друг другу в условиях пандемии. У многих остались без работы родственники и россияне как могут участвуют в жизни друг друга.

А вот мигрантам, приехавшим в Россию на заработки, к сожалению, особенно не чем помочь своим семьям. Их доходы тоже упали, а многие остались без работы.

По данным Contact, во II квартале 2020 года, суммы отправлений из России в другие страны сократились на 38% год, до 15,5 тыс. рублей. Падение по странам СНГ составило 34%, а по странам дальнего зарубежья - 9%. При этом поток средств в Прибалтику увеличился на 76%. Наибольший оборот средств по денежным переводам из России пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию, Чехию и Германию, сообщает газета «Известия».

Тем временем Минтранс предложил ввести льготные тарифы на проезд в поездах для семейных путешествий. В таком случае стоимость поездки для семьи будет снижена, а средства перевозчику компенсируют из бюджета, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС
Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж
Ники Минаж сообщила, что беременна
Раскрыта цена проезда по новой автотрассе Москва-Казань
В Томске строить дома под расселение аварийного жилья начнут осенью
В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений
Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалисты
В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России
В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителей
Студенты ТюмГУ помогут квартальным
Около 50 млн россиян нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, сообщил РФПИ
Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениям