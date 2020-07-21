Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж

21 Июль 2020 2020-07-21T10:10:22+03:00

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Россияне стали активнее отправлять деньги по стране. Средний чек по переводам внутри России во время самоизоляции вырос на 19 -33% и составил 40-42 тысячи рублей.

А вот суммы переводов за рубеж, наоборот, упали на 38% - до 15,5 тысяч рублей. Это связано со сложным финансовым положением мигрантов, которые традиционно пересылают деньги домой.

По данным платежной системы Contact (входит в группу Qiwi) чаще всего переводят деньги в следующие регионы:

Костромскую область – увеличение в 14 раз,

Алтайский край - в 3,3 раза,

Ярославскую область - в 2,3 раза,

Томскую область - в 2,3 раза.

По мнению председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, увеличение связано с тем, что люди активно помогают друг другу в условиях пандемии. У многих остались без работы родственники и россияне как могут участвуют в жизни друг друга.

А вот мигрантам, приехавшим в Россию на заработки, к сожалению, особенно не чем помочь своим семьям. Их доходы тоже упали, а многие остались без работы.

По данным Contact, во II квартале 2020 года, суммы отправлений из России в другие страны сократились на 38% год, до 15,5 тыс. рублей. Падение по странам СНГ составило 34%, а по странам дальнего зарубежья - 9%. При этом поток средств в Прибалтику увеличился на 76%. Наибольший оборот средств по денежным переводам из России пришелся на Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию, Чехию и Германию, сообщает газета «Известия».

Тем временем Минтранс предложил ввести льготные тарифы на проезд в поездах для семейных путешествий. В таком случае стоимость поездки для семьи будет снижена, а средства перевозчику компенсируют из бюджета, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU