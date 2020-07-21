Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС
Во вторник, на пятый день саммита лидеры Европейского союза смогли договориться по антикризисному плану восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов, из которых Италия поучит почти четверть всей суммы - 209 миллиардов евро.
Испания получит примерно 140 миллиардов евро в течение следующих шести лет. Греции выделят 32 миллиарда евро на восстановление экономики.
В рамках соглашения 70 процентов всех денег потратят в 2021-2022, остальное в 2023. Часть средств соберут сами страны Евросоюза, часть возьмут в долг, за который планируется расплачиваться до 2059 год. Каждая страна должна будет представить Брюсселю план восстановления своей экономики. Средства будут выделять на проекты, одобренные Еврокомиссией и большинством стран ЕС.
Среди ключевых направлений для инвестирования - перспективные проекты, связанные с развитием сети 5G, искусственный интеллект и возобновляемая энергетика. Как писал сайт kp.ru, после подписания соглашения премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что Евросоюз никогда не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал этот договор историческим для Европы
ИСТОЧНИК KP.RU