2020-07-21T10:43:29+03:00
Общество

Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей каждому

Общественная палата направила соответствующее письмо Мишустину
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей каждомуРоссийским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей каждомуФото: Иван МАКЕЕВ
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Общественная палата предложила провести единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. Соответствующее письмо член ОП РФ Султан Хамзаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В своем обращении Хамзаев отмечает, что россиян волнует вопрос о поддержке пожилых людей, попавших в особую «группу риска» в период пандемии. По его словам, в среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей, а у многих отсутствуют дополнительные источники доходов. При этом, в связи с введенными ограничениями передвижение пожилых людей ограничено, и они должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.

«Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», - передает РИА Новости содержание письма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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