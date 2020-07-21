2020-07-21T10:53:09+03:00
Политика

Михаила Дегтярёва представили правительству Хабаровского края

Накануне президент Путин назначил врио губернатора региона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Нового главу Хабаровского края представили правительству регионаНового главу Хабаровского края представили правительству регионаФото: Иван МАКЕЕВ
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Заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представил временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва правительству региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В тот же день Путин предложил возглавить Хабаровский край Михаилу Дегтярёву.

Сайт KP.ru также сообщал, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник, 21 июля, прилетел в столицу региона.

На сайте также публиковали биографию Михаила Дегтярёва.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали около его дома по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 году. Сейчас он находится под арестом в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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