2020-07-21T11:14:39+03:00
Происшествия

На Украине вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками

По некоторым данным у захватчика есть взрывчатка [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Украине неизвестный захватил автобус с 20 заложникамиНа Украине неизвестный захватил автобус с 20 заложникамиФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В самом центре города Луцк, на западе Украины, неизвестный осуществил захватил пассажирский автобус с людьми, которых он удерживает в качестве заложников. В Волынской области введен план «Заложник». Об этом сообщила полиция города

В захваченном автобусе около 20 заложников, а у преступника при себе оружие и взрывчатка. На своей странице в соцсетях захватчик написал, что недоволен происходящим на Украине. Очевидцы сообщают, что мужчина угрожает взорвать автобус. Как сообщает украинское издание «Факти» преступник заявил, что в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.

Территория вокруг автобуса оцеплена для обеспечения безопасности граждан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция пытается вести переговоры с захватчиком по телефону. Он пока не выдвигает никаких требований.

Правоохранители пытаются установить личность преступника.

В центре Луцка захватили автобус с заложниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца лета в Тюмени откроют масштабную транспортную развязку на улице Мельникайте
Дегтярёв прокомментировал своё назначение главой Хабаровского края
На Венере нашли активные вулканы, теория мертвой планеты под угрозой
В России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусом
Задержан предполагаемый "бутовский маньяк"
Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей каждому
На Украине вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками
Михаила Дегтярёва представили правительству Хабаровского края
Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС
Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж
Ники Минаж сообщила, что беременна
Раскрыта цена проезда по новой автотрассе Москва-Казань
В Томске строить дома под расселение аварийного жилья начнут осенью
В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений
Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалисты
В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России
В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителей
Студенты ТюмГУ помогут квартальным
Около 50 млн россиян нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, сообщил РФПИ
Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениям