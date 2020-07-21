На Украине вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками
В самом центре города Луцк, на западе Украины, неизвестный осуществил захватил пассажирский автобус с людьми, которых он удерживает в качестве заложников. В Волынской области введен план «Заложник». Об этом сообщила полиция города
В захваченном автобусе около 20 заложников, а у преступника при себе оружие и взрывчатка. На своей странице в соцсетях захватчик написал, что недоволен происходящим на Украине. Очевидцы сообщают, что мужчина угрожает взорвать автобус. Как сообщает украинское издание «Факти» преступник заявил, что в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.
Территория вокруг автобуса оцеплена для обеспечения безопасности граждан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция пытается вести переговоры с захватчиком по телефону. Он пока не выдвигает никаких требований.
Правоохранители пытаются установить личность преступника.
В центре Луцка захватили автобус с заложниками.
ИСТОЧНИК KP.RU