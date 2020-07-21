Задержан предполагаемый "бутовский маньяк"
В Москве удалось задержать мужчину, который подозревается в нескольких серийных нападениях на женщин в районе Южное Бутово. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
С начала июля "бутовский маньяк" совершил семь нападений. Он подкрадывался к женщинам, чаще всего вечером, и насиловал их. Все семь жертв описали в полиции одни и те же приметы насильника.
В сообщении Следственного комитета сказано, что по подозрению в "насильственных действиях сексуального характера" задержали 29-летнего мужчину.
Расследование продолжается, три женщины из тех, что ранее обратились в полицию с заявлением об изнасиловании, уже опознали задержанного.
Следствие предполагает, что жертв насильника может оказаться больше.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что утром 6 июля в СИЗО Ногинска умер "Каширский маньяк". 53-летний сантехник Александр Ежов в течение нескольких лет забирался в частные дома одиноких женщин, насиловал их и душил.
ИСТОЧНИК KP.RU