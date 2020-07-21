Задержан предполагаемый "бутовский маньяк"

21 Июль 2020 2020-07-21T11:20:58+03:00

Мужчину обвиняют в нескольких изнасилованиях, три жертвы его уже опознали

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В Москве удалось задержать мужчину, который подозревается в нескольких серийных нападениях на женщин в районе Южное Бутово. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

С начала июля "бутовский маньяк" совершил семь нападений. Он подкрадывался к женщинам, чаще всего вечером, и насиловал их. Все семь жертв описали в полиции одни и те же приметы насильника.

В сообщении Следственного комитета сказано, что по подозрению в "насильственных действиях сексуального характера" задержали 29-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU