Задержан предполагаемый "бутовский маньяк"
Мужчину обвиняют в нескольких изнасилованиях, три жертвы его уже опознали
В Москве задержали "бутовского маньяка"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве удалось задержать мужчину, который подозревается в нескольких серийных нападениях на женщин в районе Южное Бутово. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
С начала июля "бутовский маньяк" совершил семь нападений. Он подкрадывался к женщинам, чаще всего вечером, и насиловал их. Все семь жертв описали в полиции одни и те же приметы насильника.
В сообщении Следственного комитета сказано, что по подозрению в "насильственных действиях сексуального характера" задержали 29-летнего мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU