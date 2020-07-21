В России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T11:19:48+03:00

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За минувшие сутки в России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 81 российском регионе, из заболевших 24,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на вторник, 21 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 783 328 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве – 602 случая, Ханты-Мансийской АО – 228 и Свердловской области - 227

За сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество заболевших и составило 8 782 человека. Всего с начала пандемии в стране выздоровели уже 562 384 пациентов.

Также зарегистрировано 153 летальных исхода среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 12 580 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU