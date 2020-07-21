2020-07-21T11:19:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших в стране составило 783 328
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 81 российском регионе, из заболевших 24,2 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на вторник, 21 июля, общее количество инфицированных в стране составляет 783 328 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве – 602 случая, Ханты-Мансийской АО – 228 и Свердловской области - 227

За сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество заболевших и составило 8 782 человека. Всего с начала пандемии в стране выздоровели уже 562 384 пациентов.

Также зарегистрировано 153 летальных исхода среди заболевших коронавирусом, а за весь период жертвами инфекции в России стали 12 580 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца лета в Тюмени откроют масштабную транспортную развязку на улице Мельникайте
Дегтярёв прокомментировал своё назначение главой Хабаровского края
На Венере нашли активные вулканы, теория мертвой планеты под угрозой
В России выявили 5 842 новых случая заражения коронавирусом
Задержан предполагаемый "бутовский маньяк"
Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей каждому
На Украине вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками
Михаила Дегтярёва представили правительству Хабаровского края
Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС
Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж
Ники Минаж сообщила, что беременна
Раскрыта цена проезда по новой автотрассе Москва-Казань
В Томске строить дома под расселение аварийного жилья начнут осенью
В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений
Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалисты
В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России
В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителей
Студенты ТюмГУ помогут квартальным
Около 50 млн россиян нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, сообщил РФПИ
Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениям