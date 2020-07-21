Дегтярёв прокомментировал своё назначение главой Хабаровского края
Федеральный центр услышал запрос хабаровских избирателей, прокомментировал своё назначении на пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Он также выразил надежду в своём первом выступлении на новой должности на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска.
Напомним, журналист "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин рассказывал о протестах в Хабаровске с места событий. Многотысячные акции прошли в городе на фоне задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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