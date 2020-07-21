Дегтярёв прокомментировал своё назначение главой Хабаровского края

21 Июль 2020 2020-07-21T11:13:22+03:00

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора надеется на скорое восстановление мира на улицах столицы региона

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Федеральный центр услышал запрос хабаровских избирателей, прокомментировал своё назначении на пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Он также выразил надежду в своём первом выступлении на новой должности на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска.

Напомним, журналист "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин рассказывал о протестах в Хабаровске с места событий. Многотысячные акции прошли в городе на фоне задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU