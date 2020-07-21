2020-07-21T11:09:25+03:00
Общество

До конца лета в Тюмени откроют масштабную транспортную развязку на улице Мельникайте

Работы завершат на полгода раньше, чем планировалось
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: ИнстаграмФото: Инстаграм
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Губернатор Тюменской области Александр Моор отчитался в официальных аккаунтах в социальных сетях о ходе строительства транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. Масштаб работ впечатляет!

«Работа с опережением графика - фирменный стиль и добрая традиция тюменских строителей, - напомнил глава региона. - Ничуть не преувеличу, если скажу, что большинство школ, детских садов, мостов, развязок и других важных и нужных всем нам объектов в Тюменской области вводится в строй раньше срока».

После чего губернатор сообщил о работах над транспортной развязкой.

«Сейчас наши строители ударными темпами завершают развязку на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. Мы планировали ввести ее в эксплуатацию в конце 2021 года. Но сегодня самые сложные работы уже выполнены практически на сто процентов. Поэтому есть уверенность в том, что мы откроем движение по развязке уже к концу лета. Новая развязка поможет жителям и гостям Тюмени быстрее передвигаться по городу, сделает дорожное движение в областной столице более организованным и комфортным», - резюмировал Александр Моор.

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