2020-07-21T12:28:55+03:00
Происшествия

Во время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелы

Мужчина сообщил, что автобус заминирован [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелыВо время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелыФото: Кадр видео
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В самом центре украинского города Луцка неизвестный захватил пассажирский автобус с двадцатью людьми. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время захвата были слышны выстрелы, автобус поврежден

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что захватчик сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Однако в ведомстве уточнили, что личность пока устанавливает личность луцкого преступника.

Как писал сайт kp.ru, в захваченном автобусе около двадцати заложников, а у преступника при себе оружие и взрывчатка. На своей странице в соцсетях захватчик написал, что недоволен происходящим на Украине.

Территория вокруг автобуса оцеплена для обеспечения безопасности граждан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция пытается вести переговоры с захватчиком по телефону. Он пока не выдвигает никаких требований.

Стрельба в украинском Луцке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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