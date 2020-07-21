Захватчик автобуса на Украине сам представился полиции

21 Июль 2020 2020-07-21T12:51:32+03:00

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Мужчина, захвативший заложников в пассажирском автобусе в центре украинского Луцка, сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Он сообщил, что автобус с 20 заложниками заминирован, заявили в Министерстве внутренних дел Украины, однако отметили, что несмотря на такой шаг личность преступника будет устанавливаться.

В Twitter мужчина под ником Максим Плохой требует, чтобы первые лица Украины записали видеобращения, признав себя «террористами в законе», а несколько лет назад мужчина с таким именем издал книгу «Философия». Кроме того, за несколько часов до захвата в сети появилось видео с предполагаемым захватчиком, который поздравляет всех «с днём антисистемы» и призывает «праздновать правду».

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 июля, в самом центре украинского города Луцк неизвестный с оружием и взрывчаткой захватил пассажирский автобус с двадцатью людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU