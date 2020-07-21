Умер Борис Давидян - исполнитель кавказского шансона, известный как Бока
В США умер легендарный исполнитель кавказского шансона Борис Давидян, известный публике под псевдонимом Бока, дед певца Георгия Мкртычяна, известного под псевдонимом Жока.
- Покойся с миром, Бока… Очень жаль... - написал в своём Facebook журналист Ваге Казарян.
Борис Давидян умер в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года после продолжительной болезни.
- Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан, - написал в своём Instagram певец Ара Мартиросян, также проживающий в Лос-Анджелесе.
Для многих россиян Бока стал известен благодаря своему дуэту с внуком - певцом, выступающим под псевдонимом Жока. В 15 лет Жока написал свою первую песню, которую посвятил своему деду. Свои первые композицию и альбом музыкант назвал "Дедушка ты мой".
За свою карьеру Бока стал исполнителем нескольких десятков песен. Среди них "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана". Первый альбом исполнителя вышел в 1972 году.
В 1995 году Давидян переехал в Лос-Анджелес. У него остались жена, сын, две дочери и четверо внуков.
ИСТОЧНИК KP.RU