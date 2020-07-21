Умер Борис Давидян - исполнитель кавказского шансона, известный как Бока

21 Июль 2020 2020-07-21T12:02:23+03:00

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В США умер легендарный исполнитель кавказского шансона Борис Давидян, известный публике под псевдонимом Бока, дед певца Георгия Мкртычяна, известного под псевдонимом Жока.

- Покойся с миром, Бока… Очень жаль... - написал в своём Facebook журналист Ваге Казарян.

Борис Давидян умер в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года после продолжительной болезни.

- Скончался дядя Бока. Светлая память, дедо джан, - написал в своём Instagram певец Ара Мартиросян, также проживающий в Лос-Анджелесе.

Для многих россиян Бока стал известен благодаря своему дуэту с внуком - певцом, выступающим под псевдонимом Жока. В 15 лет Жока написал свою первую песню, которую посвятил своему деду. Свои первые композицию и альбом музыкант назвал "Дедушка ты мой".

За свою карьеру Бока стал исполнителем нескольких десятков песен. Среди них "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана". Первый альбом исполнителя вышел в 1972 году.

В 1995 году Давидян переехал в Лос-Анджелес. У него остались жена, сын, две дочери и четверо внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU