Песков объяснил решение Путина назначить Дегтярёва врио главы Хабаровского края

21 Июль 2020 2020-07-21T13:16:47+03:00

В Кремле отметили, что президент учитывал мнение жителей региона

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Президент России Владимир Путин руководствовался задачей наладить работу власти и заниматься реализацией национальных целей, когда принимал решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Главным образом, президент руководствовался основной задачей - наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, - сообщил Песков журналистам.

Он также отметил, что президент Путин учитывал при принятии решения мнение жителей региона.

Ранее сайт KP.ru что назначенный врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал своё назначение на пост во время первого выступления на новой должности.

- Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня, - заявил Дегтярёв.

ИСТОЧНИК KP.RU