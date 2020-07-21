Назвали лучшие для жизни российские регионы

21 Июль 2020 2020-07-21T13:05:33+03:00

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Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область стали лидерами рейтинга по качеству жизни в российских регионах, который составил рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по итогам прошлого года.

Рейтинг стал попыткой «ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности», передает РБК.

Для оценки качества жизни в российских регионах выбрали десять показателей: доступность жилья и обеспеченность жильем, оборот розничной торговли, уровень занятости и накоплений, способность населения обслуживать кредиты, обеспеченность педагогами и врачами, уровень обеспеченности социальной инфраструктурой, а также климатические условия проживания.

Итоговый индекс корректируется на долю населения региона, а сам рейтинг составлен на основе данных Росстата, ФНС и Банка России.

В лидерах также оказались Подмосковье, Воронежская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

Самыми неблагоприятными регионами для жизни стали Тува, Карачаево-Черкесия и Республик Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU