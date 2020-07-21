Госдума приняла закон о многодневном голосовании на всех выборах

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах всех уровней. Однако в законопроекте сказано, что голосования не смогут длиться дольше трёх дней.

Согласно принятым поправкам, теперь многодневными будут не только местные, но и думские выборы. В таком случае подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Окончательное решение о сроке проведения каждого голосования будет проводить избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Поправку о возможности проводить голосование в течение трёх дней внесли ко второму чтению законопроекта о возможности лишить должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до того, как истёк срок его полномочий.