2020-07-21T13:31:42+03:00
Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на всех выборах

Решение будет принимать избирательная комиссия
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровнейГосдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровнейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности трёхдневного голосования на выборах и референдумах всех уровней. Однако в законопроекте сказано, что голосования не смогут длиться дольше трёх дней.

Согласно принятым поправкам, теперь многодневными будут не только местные, но и думские выборы. В таком случае подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Окончательное решение о сроке проведения каждого голосования будет проводить избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Поправку о возможности проводить голосование в течение трёх дней внесли ко второму чтению законопроекта о возможности лишить должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до того, как истёк срок его полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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