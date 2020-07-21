Захвативший автобус в Луцке заявил, что среди заложников есть дети и беременные

21 Июль 2020 2020-07-21T13:44:26+03:00

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Максим Плохой, захвативший пассажирский автобус в Луцке, заявил, что среди заложников есть беременные и дети. Захватчик угрожает взорвать автобус, как только начнётся штурм.

В своём Twitter захватчик опубликовал свои требования: видеообращение властей Украины, в котором они признают себя "террористами в законе".

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в центре Луцка на западе Украины неизвестный захватил пассажирский автобус с людьми и удерживает около 20 заложников. В Волынской области введён план "Заложник". У преступника при себе оружие и взрывчатка. Очевидцы сообщают, что мужчина угрожает взорвать автобус. Преступник также заявил, что в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.

Позже мужчина сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим.

ИСТОЧНИК KP.RU