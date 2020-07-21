2020-07-21T13:23:17+03:00
Общество

Названы регионы, где успешнее всего борются с алкоголизмом

В лидерах Челябинская область
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, которые успешнее других борются с алкогольной зависимостью гражданНазваны регионы, которые успешнее других борются с алкогольной зависимостью гражданФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Росстат назвал регионы, где жители успешнее всего борются с алкоголизмом. В целом в стране за последние годы отмечается снижение заболеваемости населения алкоголизмом и алкогольными психозами.

Выросла доля тех, кто находится в ремиссии и не употребляет спиртное от одного до двух лет, на них приходится 13,9% пациентов с выявленной зависимостью. А те, кто держатся более двух лет – 11,2%. Для сравнения на 1 января 2014 года показатели составляли 12% и 9,4% соответственно.

Регионы-лидеры по борьбе с алкоголизмом (1-2 года):

Челябинская область - 26,7%,

Севастополь -25%,

Чувашия - 20,2%,

Оренбургская область - 19,6%,

Хакасия - 18,1%.

Регионы-антилидеры по борьбе с алкоголизмом:

Ингушетия - 2,4%,

Ненецкий автономный округ - 4,1%,

Владимирская область - 8,2%.

Если рассматривать пациентов, которые пребывают в ремиссии более двух лет, то на первую пятерку вошли Севастополь (20,4%), Сахалинская (18%), Тамбовская (17,8%) и Ленинградская (16,5%) области, Дагестан (15,5%).

В целом же в 2019 году диагнозы алкоголизм и алкогольные психозы получили 51,9 человек на 100 тысяч населения. В 2018 году этот показатель был выше: 52,8 человек на 100 тысяч населения, пишет NEWS.ru.

Ранее Госдума планировала рассмотреть законопроект, позволяющий вернуть пиво на стадионы. Но до летних каникул рассмотреть документ не удастся, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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