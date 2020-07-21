2020-07-21T14:03:51+03:00
Политика

«Русофобия в фейковой огранке»: МИД прокомментировал доклад Британии о «российском вмешательстве»

Лондон утверждает, что Москва оказывает сильное влияние на экономику и политику королевства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доклад комитета британского парламента о якобы вмешательстве России в референдум 2016 года по Brexit является «русофобией в фейковой огранке». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, отметив «сенсации не случилось».

Во вторник, 21 июля, доклад опубликовали на сайте парламентского комитета по разведке и безопасности. В документе говорится о сильном влиянии на Великобританию российских бизнесмены, переехавшие в страну и интегрированные в ее бизнес, политику и общество. Кроме того, Лондон обвинил Москву в подрыве мирового правового порядка, при использовании преимущества участия в международных организациях.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «на основании широкомасштабного анализа» правительство пришло к выводу, что Москва «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы прошлого года, а также в голосование по Brexit 2016 года.

В МИД РФ подобные обвинения назвали туманными и противоречивыми, а также указали на отсутствие каких-либо доказательств

ИСТОЧНИК KP.RU

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