2020-07-21T13:45:07+03:00
В мире

Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году

Большое количество выбросов парниковых газов усугубляют глобальное потепление, что ускоряет вымирание многих видов животных
Анастасия РЫШКОВА
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Популяция белых медведей может исчезнуть к концу векаПопуляция белых медведей может исчезнуть к концу векаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые впервые предсказали, когда, где и как исчезнут белые медведи. Они предупредили, что, если выбросы парниковых газов останутся на прежнем уровне, то к 2100 году, вероятно, исчезнут все белые медведи, кроме нескольких популяций в Арктике.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, к 2040 году вполне вероятно, что многие белые медведи начнут испытывать репродуктивную недостаточность. В ходе исследования были изучены 13 из 19 субпопуляций белого медведя в мире, на которые приходится 80% общей популяции вида.

Ученые подсчитали, что осталось менее 26 000 белых медведей, разбросанных по 19 различным территориям, от ледяных ландшафтов Шпицбергена, Норвегия, до Гудзонова залива в Канаде и Чукотского моря между Аляской и Сибирью. Белые медведи не могут найти достаточно средств к существованию на суше и полагаются на морской лед, с которого можно охотиться.

«В течение некоторого времени было ясно, что белые медведи пострадают от изменения климата», - сказал Питер Мольнар, биолог из Университета Торонто в Скарборо, и ведущий автор исследования.

Он уточнил, что даже если на Земле сократится количество парниковых выбросов, то все равно несколько групп животных исчезнет до конца века. Серьезные проблемы начнутся уже к 2080 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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