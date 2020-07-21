2020-07-21T13:40:07+03:00
Политика

Кремль: Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах

Песков прокомментировал британский доклад о возможном «влиянии» России на голосование по Brexit
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москва никогда не вмешивалась в выбор ни в одной стране мира. Такое заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал в преддверии британского доклада о возможном «влиянии» России на голосование по Brexit в 2016 году и парламентские выборы прошлого года

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира - ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что «на основании широкомасштабного анализа» британское правительство сделало вывод, что Россия «почти наверняка» пыталась «вмешаться» в выборы Съеденного Королевства, и сообщил об уголовном расследовании по данному факту.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ назвал подобные обвинения туманными и противоречивыми, а также указал на необходимость при таких обвинениях представить какие-нибудь доказательства. В Кремле заявили, что Москва не приемлет очередные голословные обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВВС США купят предназначенные для Турции истребители F-35A на сумму 862 млн долларов
Михаил Дегтярев рассказал, как встретили его в Хабаровске
В Роскачестве назвали лучшие корма для кошек
В Киеве обезвредили подозрительный предмет
Лондон обвинил Москву в попытке подрыва мирового порядка
Работодатели пересмотрели зарплаты в сторону увеличения
Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году
Кремль: Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах
«Русофобия в фейковой огранке»: МИД прокомментировал доклад Британии о «российском вмешательстве»
Названы регионы, где успешнее всего борются с алкоголизмом
Захвативший автобус в Луцке заявил, что среди заложников есть дети и беременные
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на всех выборах
Назвали лучшие для жизни российские регионы
Песков объяснил решение Путина назначить Дегтярёва врио главы Хабаровского края
Захватчик автобуса в Луцке угрожает взорвать бомбу, заложенную в другом месте
Захвативший заложников в Луцке опубликовал свои требования в Twitter
Умер Борис Давидян - исполнитель кавказского шансона, известный как Бока
Фото предполагаемого захватчика автобуса в Луцке появилось в соцсетях
Захватчик автобуса на Украине сам представился полиции
Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Во время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелы
Грета Тунберг передаст защитникам природы премию в 1 млн евро
До конца лета в Тюмени откроют масштабную транспортную развязку на улице Мельникайте