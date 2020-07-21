Кремль: Россия никогда не вмешивалась в выборы в других странах

21 Июль 2020 2020-07-21T13:40:07+03:00

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Москва никогда не вмешивалась в выбор ни в одной стране мира. Такое заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал в преддверии британского доклада о возможном «влиянии» России на голосование по Brexit в 2016 году и парламентские выборы прошлого года

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира - ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что «на основании широкомасштабного анализа» британское правительство сделало вывод, что Россия «почти наверняка» пыталась «вмешаться» в выборы Съеденного Королевства, и сообщил об уголовном расследовании по данному факту.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ назвал подобные обвинения туманными и противоречивыми, а также указал на необходимость при таких обвинениях представить какие-нибудь доказательства. В Кремле заявили, что Москва не приемлет очередные голословные обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU