Работодатели пересмотрели зарплаты в сторону увеличения
Работодатели пересмотрели зарплаты россиян в сторону увеличения. Новым сотрудникам предлагают на 14%, чем годом раньше. На сайтах с объявлениями о работе в июне в среднем предлагают оплату в 49,5 тыс. рублей, годом раньше этот показатель составлял 43,4 тыс. рублей.
Где стали платить больше:
Домашний персонал - с 37 до 50,2 тыс. руб.,
Рабочие - с 43,9 до 57,5 тыс. руб.,
Сотрудники из сферы добычи сырья -с 62,2 до 69,7 тыс. руб.
Стоит отметить, что на фоне повышенного предложения, ожидания самих соискателей снизились. Самые пессимистичные настроения в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы. Об этом свидетельствует исследование HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».
Сферы, где зарплатное предложение снизилось:
Страхование – минус 4%, до 44,5 тыс. руб.,
Госслужба - 6%, до 40,3 тыс. руб.,
Работа для студентов - 8%, до 33,9 тыс. руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU