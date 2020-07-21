2020-07-21T13:47:23+03:00
Экономика

Работодатели пересмотрели зарплаты в сторону увеличения

А вот соискатели наоборот стали ждать меньше денег
Елена АКИМОВА
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Работодатели стали платить зарплаты выше, а соискатели - ждать меньшеРаботодатели стали платить зарплаты выше, а соискатели - ждать меньшеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Работодатели пересмотрели зарплаты россиян в сторону увеличения. Новым сотрудникам предлагают на 14%, чем годом раньше. На сайтах с объявлениями о работе в июне в среднем предлагают оплату в 49,5 тыс. рублей, годом раньше этот показатель составлял 43,4 тыс. рублей.

Где стали платить больше:

Домашний персонал - с 37 до 50,2 тыс. руб.,

Рабочие - с 43,9 до 57,5 тыс. руб.,

Сотрудники из сферы добычи сырья -с 62,2 до 69,7 тыс. руб.

Стоит отметить, что на фоне повышенного предложения, ожидания самих соискателей снизились. Самые пессимистичные настроения в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы. Об этом свидетельствует исследование HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».

Сферы, где зарплатное предложение снизилось:

Страхование – минус 4%, до 44,5 тыс. руб.,

Госслужба - 6%, до 40,3 тыс. руб.,

Работа для студентов - 8%, до 33,9 тыс. руб.

Ранее эксперты рассказали, как как рост спроса на льготную ипотеку может повлиять на стоимость недвижимости в России, сообщает сайт RТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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