2020-07-21T14:05:57+03:00
Политика

Лондон обвинил Москву в попытке подрыва мирового порядка

Британский парламент утверждает, что Россия преимуществами участия в международных организациях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лондон обвинил Москву в попытке подрыва мирового порядкаЛондон обвинил Москву в попытке подрыва мирового порядкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет по разведке парламента Великобритании обвинил Россию в желании подорвать мировой правовой порядок. Лондон утверждает, что Москва пользуется преимуществами участия в международных организациях, и призвал Евросоюз и НАТО еще больше сплотиться в борьбе с российскими «агрессивными действиями».

В опубликованном на сайте парламентского комитета по разведке и безопасности говорится о том, что Москва «воспринимает внешнюю политику как перетягивание одеяла», а любые действия, «способные повредить Западу, фундаментально работают на благо России», а «недемократический мировой порядок, основанный на "праве сильнейшего", играет ей на руку».

Кроме того, в докладе говорится о якобы вмешательстве России в британские выборы. Такое заявление сделала

В Министерстве иностранных дел назвали доклад Великобритании «русофобией в фейковой огранке», отметив, что никакой «сенсации не случилось». Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у британского правительства нет свидетельств успешного вмешательства Москвы в процесс референдума по Brexit в 2016 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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