2020-07-21T14:07:32+03:00
Общество

В Роскачестве назвали лучшие корма для кошек

Эксперты подчеркнули, что цена продукта зависит от качества
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Роскачество назвало лучший корм для кошекРоскачество назвало лучший корм для кошекФото: Мария ЛЕНЦ
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Роскачество провело повторное исследование сухих кормов для кошек. Первое было проведено в 2017, но в 2020 семь крупных марок отправились на повторную проверку. Это Acana, Royal canin, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat и Brit care. Их стоимость составляет от 19 до 130 рублей за 100 граммов.

К счастью для владельцев питомцев, все корма были признаны безопасными. Но некоторые производители все же пренебрегли ветеринарными нормами.

- Во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов (важно, что это не является нарушением законодательства), - заверяют эксперты.

Проверка показала, что содержание кальция соответствует норме только у двух кормов из семи. В остальных же этот показатель превышен. Кроме того, пестициды и/или антибиотики не найдены только в одном из семи исследованных товаров. Во всех остальных эти вещества содержатся в количествах, которые не являются нарушением законодательства.

Лидером рейтинга оказался корм Acana, а вот качество Hills Science Plan и Sanabelle значительно ухудшилось.

Эксперты также посоветовали владельцам не экономить на питании для своих любимцев, так как цена корма прямо пропорциональна его качеству: чем дороже, тем лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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