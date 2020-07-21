2020-07-21T14:39:53+03:00
Происшествия

В Киеве обезвредили подозрительный предмет

Ранее в Луцке мужчина захватил заложников и угрожал взрывом
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Луцке на западе Украины неизвестный захватил пассажирский автобус с людьми и удерживает около 20 заложниковВ Луцке на западе Украины неизвестный захватил пассажирский автобус с людьми и удерживает около 20 заложниковФото: скриншот с видео
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У станции метро "Минская" в Киеве полиция уничтожила подозрительный предмет после сообщения о минировании.

- Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства, - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

У станции метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Луцке на западе Украины неизвестный захватил пассажирский автобус с людьми и удерживает около 20 заложников. Он сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой". В автобусе, по заявлению самого захватчика, находятся дети и беременные. Он угрожает, что взорвёт автобус при начале штурма.

Захватчик также утверждает, что бомба заложена в другом людном месте и он готов её взорвать.

В Twitter он требует, чтобы власти Украины признали себя "террористами в законе" и опубликовали соответствующее видеообращение.

Сайт KP.ru также публиковал фото предполагаемого преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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