2020-07-21T14:26:21+03:00
Политика

Михаил Дегтярев рассказал, как встретили его в Хабаровске

Врио главы Хабаровского края позвонил нашему обозревателю Александру Гамову
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв позвонил нашему обозревателю Александру ГамовуВрио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв позвонил нашему обозревателю Александру ГамовуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Михаил Дегтярёв, назначенный накануне на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, рассказал обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову, что Хабаровск встретил его приветливо.

- Пока сужу об этом по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить, - рассказал врио главы региона.

На вопрос о первых решениях Дегтярёв ответил, что пока не готов обсуждать этот вопрос и попросил вернуться к нему позже.

- Не люблю суеты, - добавил он.

Полную версию первого интервью Михаила Дегтярёва на должности врио губернатора Хабаровского края можно прочитать на сайте KP.ru.

Напомним, вчера, 20 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке бывшего главы региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был задержан около своего дома по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Сейчас он арестован в Москве.

Также 20 июля президент Путин предложил пост губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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