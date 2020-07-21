2020-07-21T14:38:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Испании уровень выявляемости COVID-19 после карантина вырос на 400%

За сутки Минздрав страны объявил о 141 случае инфицирования COVID-19
Анастасия РЫШКОВА
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В Испании вырос уровень вспышек коронавирусаВ Испании вырос уровень вспышек коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Испании за месяц выявлено 18 564 случаев заражения новым коронавирусом с момента завершения действия режима самоизоляции в стране. Об этом сообщило агентство EFE.

На 400% повысился уровень выявляемости COVID-19 за неделю. Начиная с середины июля от коронавируса погибли 99 человек, более тысячи госпитализированы. Около двухсот локальных вспышек остаются активными. Минздрав Испании уведомил о 141 случае инфицирования за 21 июля.

Напомним, что с момента объявления ВОЗ мировой пандемии коронавируса в Испании зафиксировано почти 265 тыс. случаев заражения, из них 28,4 тыс. стали жертвами COVID-19. Власти Испании ввели режим повышенной готовности в середине марта, что позволило сдержать распространение коронавируса в стране. По сравнению с апрелем, уровень заболеваемости в Испании снизился, но после отмены ограничительных мер, все чаще фиксируются очаги заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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