ВВС США купят предназначенные для Турции истребители F-35A на сумму 862 млн долларов

21 Июль 2020 2020-07-21T14:26:43+03:00

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Армия Соединенных Штатов выкупит у американской корпорации Lockheed Martin восемь истребителей пятого поколения F-35, изначально предназначавшиеся для Турции. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

ВВС США закупят истребители на сумму в 862 миллиона долларов в рамках модификации ранее заключенного контракта. По этому соглашению ВВС закупили у компании дополнительно шесть F-35A. Кроме того, отметили в Пентагоне.

Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов еще в сентябре 2017 года. США изначально выступал резко против поставок российских ЗРК в турецкую армию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35.

Позже Вашингтон предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации, согласно которому турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от зенитных ракетных систем. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что страна не намерена отказываться от С-400.

Накануне Турция испытала российские ЗРК на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II. В свою очередь в Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за закупку С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU