В Совфеде не поверили в украинское происхождение богов и пророков
В Совете Федерации оценили книгу историка Сергея Поддубного, который утверждает, что боги и пророки имеют украинское происхождение.
Российский сенатор Владимир Джабаров отметил, что мировая общественность просто поднимет на смех данного исследователя.
- Очень стыдно слушать такие высказывания. Все-таки украинцы — мудрый и братский для нас народ. Сколько талантов родила Украинская земля, - заявил телеканалу «360» сенатор.
По его мнению, данные заявления «унижают нацию, кроме смеха это ничего не вызывает». Единственная цель данной работы – привлечь внимание «неординарным высказыванием».
Телеведущий и историк Николай Сванидзе полностью соглашен с оценкой сенатора и призывает не раскручивать Поддубного, ведь именно этого он и добивался.
- Просто безумное заявление, такие делаются часто в разных странах, - отметил Сванидзе.
Он призвал не воспринимать всерьез работу о богах.
Ранее украинский историк представил работу, в которой рассказал не только об украинском происхождении богов и пророков, но и о том, что Всемирный потоп произошел на территории современной Украины.
Своих соотечественников он назвал «народом-творцом, народом-победителем и народом-сеятелем».
ИСТОЧНИК KP.RU