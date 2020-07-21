2020-07-21T14:33:29+03:00
Политика

В Совфеде не поверили в украинское происхождение богов и пророков

На Украине тоже не оценили теорию историка Сергея Поддубного
Елена АКИМОВА
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В Совете Федерации усомнились в украинском происхождении боговВ Совете Федерации усомнились в украинском происхождении боговФото: REUTERS
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В Совете Федерации оценили книгу историка Сергея Поддубного, который утверждает, что боги и пророки имеют украинское происхождение.

Российский сенатор Владимир Джабаров отметил, что мировая общественность просто поднимет на смех данного исследователя.

- Очень стыдно слушать такие высказывания. Все-таки украинцы — мудрый и братский для нас народ. Сколько талантов родила Украинская земля, - заявил телеканалу «360» сенатор.

По его мнению, данные заявления «унижают нацию, кроме смеха это ничего не вызывает». Единственная цель данной работы – привлечь внимание «неординарным высказыванием».

Телеведущий и историк Николай Сванидзе полностью соглашен с оценкой сенатора и призывает не раскручивать Поддубного, ведь именно этого он и добивался.

- Просто безумное заявление, такие делаются часто в разных странах, - отметил Сванидзе.

Он призвал не воспринимать всерьез работу о богах.

Ранее украинский историк представил работу, в которой рассказал не только об украинском происхождении богов и пророков, но и о том, что Всемирный потоп произошел на территории современной Украины.

Своих соотечественников он назвал «народом-творцом, народом-победителем и народом-сеятелем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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