2020-07-21T14:51:28+03:00
Происшествия

Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке

Ранее преступник публиковал свои требования к властям Украины в своей соцсети
Ася КУЗНЕЦОВА
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Соцсети Twitter и Youtube удалили аккаунты мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке на УкраинеСоцсети Twitter и Youtube удалили аккаунты мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке на УкраинеФото: REUTERS
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Социальные сети Twitter и Youtube заблокировали аккаунты мужчины, захватившего в центре Луцка на западе Украины автобус с заложниками.

В Twitter указано, что действие учетной записи, в которой преступник публиковал свои требования, приостановлено. В своих сообщениях он требовал от властей Украины признать себя "террористами в законе".

Также заблокирован Youtube-канал мужчины, в котором был опубликован видео-манифест мужчины. На видео он сидел с автоматическим оружием в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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