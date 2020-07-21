Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
Ранее преступник публиковал свои требования к властям Украины в своей соцсети
Соцсети Twitter и Youtube удалили аккаунты мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке на УкраинеФото: REUTERS
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Социальные сети Twitter и Youtube заблокировали аккаунты мужчины, захватившего в центре Луцка на западе Украины автобус с заложниками.
В Twitter указано, что действие учетной записи, в которой преступник публиковал свои требования, приостановлено. В своих сообщениях он требовал от властей Украины признать себя "террористами в законе".
Также заблокирован Youtube-канал мужчины, в котором был опубликован видео-манифест мужчины. На видео он сидел с автоматическим оружием в руках.
ИСТОЧНИК KP.RU