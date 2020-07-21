Работникам старше 40 лет дадут один выходной в году на диспансеризацию

21 Июль 2020 2020-07-21T15:18:49+03:00

Работники свыше 40 лет имеют право пройти диспансеризацию с сохранением зарплаты в этот день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Госдума приняла законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день в году для прохождения медицинского обследования.

"Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - сказано в проекте.

Но при этом на работающих пенсионеров данный закон распространяться не будет.

Работники, прошедшие диспансеризацию, обязаны будут предоставить медицинские справки работодателю за период прохождения ими обследования. Они будут освобождены от работы если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Новый закон нацелен на сохранение здоровья работников и увеличение активности трудовой жизни.

Депутат Вячеслав Володин отметил, что работодатели не всегда охотно идут на встречу сотрудникам, желающим пройти обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU