2020-07-21T15:05:15+03:00
В мире

Байден предупредил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны Москвы

Кандидат в президенты США пообещал сделать все, чтобы «заставить заплатить» за возможное влияние на процесс голосования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Байден предупредил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны МосквыБайден предупредил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны МосквыФото: REUTERS
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Кандидат в президентские выборы от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что не потерпит вмешательства в голосование со стороны России или какой-либо другой страны, и будет рассматривать такие действия как враждебные

«Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения с США», - заявил он

Байден пообещал сделать все, чтобы «заставить заплатить» за вмешательство в выборы. Среди возможных инструментов он назвал санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране мира, и не потерпит, когда другие страны пытаются вмешиваться в ее политические дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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