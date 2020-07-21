Байден предупредил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны Москвы
Кандидат в президентские выборы от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что не потерпит вмешательства в голосование со стороны России или какой-либо другой страны, и будет рассматривать такие действия как враждебные
«Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения с США», - заявил он
Байден пообещал сделать все, чтобы «заставить заплатить» за вмешательство в выборы. Среди возможных инструментов он назвал санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции.
Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране мира, и не потерпит, когда другие страны пытаются вмешиваться в ее политические дела.
ИСТОЧНИК KP.RU