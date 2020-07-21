Мужчина рассказал, как его жена забеременела из-за кота

21 Июль 2020 2020-07-21T15:17:51+03:00

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Американец рассказал странную и немного необычную историю о том, как его жена забеременела. Пара уже имеет одного ребенка, но роды проходили настолько тяжело, что супруги решили больше не заводить детей.

Пара использовала презервативы, надеясь на то, что это будет надежной защитой от нежелательной беременности. Однако через некоторое время жена начала жаловаться на плохое самочувствие и тошноту. Супруги были уверены, что она точно не беременна, но на всякий случай все же решили сделать тест. И он показал положительный результат.

Тогда мужа осенило. Он вспомнил, что однажды застал кошку в ванной, в ящике, где хранились презервативы. Супруги обнаружили, что на упаковке есть следы от когтей и зубов. Судя по всему, повредилась не только упаковка, но и содержимое. Так хвостатый озорник стал виновником неожиданной беременностью женщины.

Своей историей мужчина поделился на сервисе Raddit.

- Не могу дождаться момента, когда появится ребенок и я ему расскажу, что его появлению на свет мы обязаны котику, - написал он в конце.

ИСТОЧНИК KP.RU