21 Июль 2020 2020-07-21T15:15:41+03:00

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Госдума приняла первый в России законопроект о криптовалюте. Документ, принятый во втором (основном) чтении, должен регулировать "цифровые финансовые активы".

Криптовалюта в проекте закона указана как средство платежа, сбережений и инвестиций. Закон позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России.

Против легализации криптовалюты как средства платежа выступал Центробанк.

Также документ позволит судиться по сделкам с криптовалютой тем россиянам, которые задекларировали и сделку, и обладание криптовалютой.

Понятия токен и майнинг укажут в отдельном законе.

ИСТОЧНИК KP.RU