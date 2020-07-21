Госдума приняла первый в России законопроект о криптовалюте
Госдума приняла первый в России законопроект о криптовалюте. Документ, принятый во втором (основном) чтении, должен регулировать "цифровые финансовые активы".
Криптовалюта в проекте закона указана как средство платежа, сбережений и инвестиций. Закон позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России.
Против легализации криптовалюты как средства платежа выступал Центробанк.
Также документ позволит судиться по сделкам с криптовалютой тем россиянам, которые задекларировали и сделку, и обладание криптовалютой.
Понятия токен и майнинг укажут в отдельном законе.
ИСТОЧНИК KP.RU