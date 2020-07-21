Михаил Дегтярев назвал развитие Хабаровского края своей основной задачей
Назначенный накануне на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свою основную задачу утилитарной: функционирование институтов власти и социально-экономической развитие региона.
- Задача поставлена, вы могли видеть это время моего назначения президентом. У меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти региона и социально-экономической развитие Хабаровского края, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Иных задач у меня нет, - рассказал политик журналистам 21 июля.
Напомним, что вчера российский лидер Владимир Путин подписал указ об отставке в связи с утратой доверия бывшего главы региона Сергея Фургала, задержанного в начале этого месяца. Во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи глава государства предложил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Михаил Дегтярев рассказал, что жители Хабаровска встретили его достаточно приветливо, судя по «коротким репликам и улыбкам».
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ИСТОЧНИК KP.RU