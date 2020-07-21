МВД Украины: Захватчик автобуса в Луцке оказался уроженцем России

21 Июль 2020 2020-07-21T16:12:52+03:00

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Мужчина, захвативший заложников в Луцке, оказался уроженцем России, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается также, что преступник родился в 1975 году в посёлке Гай Оренбургской области. У него есть две судимости, он отсидел 10 лет за тяжкие преступления, в том числе за незаконный оборот оружия.

Ранее сегодня, 21 июля, в центре Луцка на западе Украины неизвестный захватил пассажирский автобус с людьми и удерживает около 20 заложников. Он угрожает взорвать автобус и бомбу в людном месте при начале штурма автобуса, где вооружённый преступник удерживает заложников.

После захвата заложников мужчина сам позвонил в полицию и представился Максимом Плохим. Он также сообщил, что среди заложников есть дети и беременные.

В своём Twitter захватчик опубликовал свои требования: видеообращение властей Украины, в котором они признают себя "террористами в законе". На его канале в YouTube он публиковал видео-манифест, однако оба аккаунта социальные сети удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU