МВД Украины: Захватчик автобуса в Луцке оказался уроженцем России
Преступник родился в 1975 году в Оренбургской области
Луцкий преступник оказался уроженцем России по сообщению МВД УкраиныФото: REUTERS
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Мужчина, захвативший заложников в Луцке, оказался уроженцем России, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Отмечается также, что преступник родился в 1975 году в посёлке Гай Оренбургской области. У него есть две судимости, он отсидел 10 лет за тяжкие преступления, в том числе за незаконный оборот оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU