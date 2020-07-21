2020-07-21T15:24:18+03:00
Происшествия

МВД Украины: Захватчик автобуса в Луцке оказался уроженцем России

Преступник родился в 1975 году в Оренбургской области
Ася КУЗНЕЦОВА
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Луцкий преступник оказался уроженцем России по сообщению МВД УкраиныЛуцкий преступник оказался уроженцем России по сообщению МВД УкраиныФото: REUTERS
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Мужчина, захвативший заложников в Луцке, оказался уроженцем России, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается также, что преступник родился в 1975 году в посёлке Гай Оренбургской области. У него есть две судимости, он отсидел 10 лет за тяжкие преступления, в том числе за незаконный оборот оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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