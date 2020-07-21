2020-07-21T16:25:10+03:00
Политика

"Никто в отставку не уходит": Дегтярёв рассказал о своих планах на работу с командой Фургала

Врио губернатора Хабаровского края рассказал дал оценку работе властей региона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работуМихаил Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работуФото: Личный архив
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что команда экс-главы региона Сергея Фургала продолжит работать.

- Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует ввод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах, - заявил Дегтярёв журналистам.

Михаил Дегтярёв дал своё первое интервью на посту главы Хабаровского края обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову.

Напомним, вчера, 20 июля, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке бывшего главы региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был задержан около своего дома по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Сейчас он арестован в Москве в СИЗО Лефортово.

Также 20 июля президент Путин предложил пост губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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