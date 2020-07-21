"Никто в отставку не уходит": Дегтярёв рассказал о своих планах на работу с командой Фургала

21 Июль 2020 2020-07-21T15:31:50+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что команда экс-главы региона Сергея Фургала продолжит работать.

- Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует ввод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах, - заявил Дегтярёв журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU