2020-07-21T15:31:50+03:00
Политика

"Никто в отставку не уходит": Дегтярёв рассказал о своих планах на работу с командой Фургала

Врио губернатора Хабаровского края рассказал дал оценку работе властей региона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работуМихаил Дегтярев заявил, что команда Фургала продолжит работуФото: Личный архив
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что команда экс-главы региона Сергея Фургала продолжит работать.

- Исходя из партийной принадлежности, автоматически следует ввод, что команда Фургала, которая сегодня вся исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, имеет полное право продолжать трудиться, никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах, - заявил Дегтярёв журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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