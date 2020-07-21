2020-07-21T15:32:42+03:00
Общество

Патриарх Кирилл заявил, что чудеса от икон прекратятся без веры людей в Бога

РПЦ сегодня отмечает праздник в честь Казанской иконы Божией матери
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Патриарх Кирилл заявил, что чудеса от икон прекратятся без веры людей в БогаПатриарх Кирилл заявил, что чудеса от икон прекратятся без веры людей в БогаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 21 июля, Русская православная церковь отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", которая является одним из наиболее почитаемых образов в стране. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади богослужение, в ходе которого предстоятель церкви подчеркнул, что чудеса от икон и молитв прекратятся, если люди не будут верить в Бога. Трансляция богослужения велась на официальном сайте РПЦ.

- Если люди перестанут верить, то и чудеса от образов прекратятся и источение благодати божией остановится. Без нашей воли и без нашей веры не может быть никаких чудес, - сказал патриарх.

По его словам, во время пандемии, охватившей все страны мира в начале этого года, люди особенность нуждаются в «помощи от Бога и явлении чудес».

- Очень важно, чтобы наша вера обновлялась, чтобы мы обращались к Господу и его Пресвятой матери с большей силой, чтобы молитвы наши не омрачались сомнениями, - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

В случае, если у верующих появятся сомнения, патриарх Кирилл посоветовал вспомнить о многочисленных чудесах, которые даровала Пресвятая Богородица тем, кто обращал к ней свои молитвы с истинной верой.

Празднование в честь явления Казанской иконы Божией матери было установлено по новому стилю церкви 21 июля. Кроме того, день Казанской иконы отмечается 4 ноября - в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луцке обстреляли управление Нацполиции
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется лето
В Японии 82-летняя храбрая женщина обратила медведя в бегство
Михаил Дегтярёв рассказал, когда встретится с жителями Хабаровска
Названо условие, при котором бубонная чума передается от человека к человеку
Патриарх Кирилл заявил, что чудеса от икон прекратятся без веры людей в Бога
"Никто в отставку не уходит": Дегтярёв рассказал о своих планах на работу с командой Фургала
МВД Украины: Захватчик автобуса в Луцке оказался уроженцем России
Работникам старше 40 лет дадут один выходной в году на диспансеризацию
Мужчина рассказал, как его жена забеременела из-за кота
Михаил Дегтярев назвал развитие Хабаровского края своей основной задачей
Госдума приняла первый в России законопроект о криптовалюте
Байден предупредил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны Москвы
Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
«Знаю все детали»: Зеленский заявил, что ситуация в Луцке находится под контролем
В Испании уровень выявляемости COVID-19 после карантина вырос на 400%
В Совфеде не поверили в украинское происхождение богов и пророков
ВВС США купят предназначенные для Турции истребители F-35A на сумму 862 млн долларов
Михаил Дегтярев рассказал, как встретили его в Хабаровске
В Роскачестве назвали лучшие корма для кошек