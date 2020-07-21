Михаил Дегтярёв рассказал, когда встретится с жителями Хабаровска

21 Июль 2020 2020-07-21T16:31:42+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал выйти для открытого общения с горожанами после того, как решит первоочередные задачи.

- Да, я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично, - сообщил Дегтярёв и добавил, что через окно услышал призывы местных жителей "Дегтярёв, выходи".

Он также отметил, что планирует работать для всех и что у народа есть абсолютно разные точки зрения, к которым врио губернатора относится с уважением.

20 июля, отправив в отставку Сергея Фургала, президент России Владимир Путин предложил временно возглавить Хабаровский край Михаилу Дегтярёву.

Бывшего главу региона Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU